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        Niğde Belediyesi karla mücadele çalışması başlattı

        Niğde Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:57
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        Niğde Belediyesi karla mücadele çalışması başlattı
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        Niğde Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme, tuzlama, solüsyon atma çalışmaları yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, teyakkuz halinde olan karla mücadele ekibinin, kar yağışının etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başladığını belirtti.

        Karla mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında devam ettiğini aktaran Özdemir, "Karla mücadele hazırlıklarını önceki aylarda yapmıştık. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına başlandı. Tüm ekiplerimiz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat görev başında olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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