Niğde'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Niğde'de otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

S.S'nin (40) kullandığı 51 DF 821 plakalı otomobil, Yeşilgölcük beldesinde T.K. (29) yönetimindeki 51 ACG 397 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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