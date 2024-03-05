Niğde'de gençlik merkezlerinde bağlama kursu veriliyor

Bu kapsamda, bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin verdiği eğitime ilgi gösteren çocuk ve gençler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de aşıklık geleneğini yaşatıyor.

Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

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