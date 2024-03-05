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        Niğde'de gençlik merkezlerinde bağlama kursu veriliyor

        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:12
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        Niğde'de gençlik merkezlerinde bağlama kursu veriliyor
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        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde ücretsiz verilen bağlama kursuyla aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

        Her yıl binlerce kişinin faydalandığı merkezler, gençlerin gelişimine destek olmayı sürdürüyor.

        Bu kapsamda, bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin verdiği eğitime ilgi gösteren çocuk ve gençler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de aşıklık geleneğini yaşatıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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