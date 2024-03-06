Niğde'de arı yetiştiricilerine yönelik kurs düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde arı yetiştiricilerine yönelik "Arıcılıkta Yeni Yaklaşımlar" kursu gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, kursta yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın bölgesel kalkınmanın çok önemli bir boyutunu oluşturduğunu belirtti.

Üniversitede öncelikli araştırma alanlarından biri olarak tarım ve gıdayı seçtiklerini aktaran Tok, bu çerçevede araştırma faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Üç gün sürecek kursun açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mithat Akgün, Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, Niğde TKDK İrtibat Ofisi Uzmanı Mustafa Özkan, arı yetiştiricileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.