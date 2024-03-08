Niğde'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla stant açıldı

Niğde'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, stant açtı.

Niğde Belediyesi, Niğde Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği, Türk Kızılay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda açtıkları stantta ürettikleri el işi ürünleri sergiledi, kadınlara hediye vererek onların gününü kutladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ile stantları gezdi, kadınlara karanfil verdi.

Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm kadınların gününü kutladığını söyledi.

Niğde'de kamu ve özel sektörde çalışan kadınların oranının yüzde 33 olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu sabah çalışmaya kadın mesai arkadaşlarımızın gününü tebrik ederek başladık. Bundan sonraki süreçte kadınların toplumda daha aktif olacağı çalışmalar yapacağız. Sonuçta eşitlikler arasında benim tercihim her zaman kadınlardan yanadır, kadınlarımızı iş kademelerinde de değerlendirmek istiyoruz. Kadınların sağlıklı huzurlu yaşamlarını diler, günlerini tebrik ederim."