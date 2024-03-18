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        Niğde'de öğrenciler, "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi

        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:46
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        Niğde'de öğrenciler, "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi
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        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi.

        Diksiyon Atölyesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlere seslenme şeklinde yazdığı "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.

        Şiiri seslendiren gençler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

        Diksiyon eğitmeni Seçil Gün, atölye olarak farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu eşsiz eserini seslendiren gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün Çanakkale kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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