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        Niğde'de gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı

        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:45
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        Niğde'de gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
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        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, merkezde görevli personel ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için harçlıklarından ayırdıkları ve topladıkları paralarla gıda kolisi hazırladı.

        Yaklaşık 15 koliyi mahallede belirledikleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan gönüller, ramazan sonuna kadar yardım yapmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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