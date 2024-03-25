Niğde'de gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, merkezde görevli personel ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için harçlıklarından ayırdıkları ve topladıkları paralarla gıda kolisi hazırladı.
Yaklaşık 15 koliyi mahallede belirledikleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan gönüller, ramazan sonuna kadar yardım yapmaya devam edecek.
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