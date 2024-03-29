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        Altunhisar'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Altunhisar'da Kaymakam Abdussamed Yiğit başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:18
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        Altunhisar'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
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        Altunhisar'da Kaymakam Abdussamed Yiğit başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 15 sandık bölgesinde, 35 sandıkta toplam 9 bin 298 seçmen oy kullanacak. Ayrıca seçim sürecinde, ilçe genelinde 32 jandarma ve 26 polis memuru olmak üzere 58 kolluk kuvveti görev yapacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Abdussamed Yiğit, seçim güvenliği ve tedbirleri kapsamında İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu belirterek, "Koordinasyon merkezimizde, Valiliğimiz ve İçişleri Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile koordineli bir şekilde seçim güvenliğine ilişkin iş ve işlemler 24 saat esasına göre takip edilecektir." ifadelerini kullandı.

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