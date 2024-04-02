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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:20
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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Çelik, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki programda, 2024'ün ilk 3 ayını değerlendirdi.

        Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresine ait kentte 134 projenin bulunduğunu ve bu projelerden 52'sinin tarım, 36'sının ulaştırma, 20'sinin kamu hizmetleri, 12'sinin eğitim, 9'unun sağlık, 14'ünün enerji ve birinin de kültür turizm sektörüne ait olduğunu söyledi.

        Niğde'de yürütülen 134 projenin toplam değerinin 18 milyar 332 milyon 442 bin lira olduğunu, bu projeler için 2 milyar 631 milyon 893 bin lira ödenek ayırdıklarını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

        "Bu ödeneğin bugün itibarıyla 218 milyon 418 bin lirası harcanmıştır. Harcama miktarına baktığımız zaman toplam proje bedellerinin yüzde 8,30'u civarında. Bundan sonraki süreçte hem mevsim şartlarının iyileşmesi hem de yerel seçimlerin bitmesiyle bu projelerin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Alacağımız kararların şimdiden ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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