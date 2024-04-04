Niğde'de Okul Sporları Halk Oyunu Yıldızlar Karma Müsabakaları bitti

Okul Sporları Halk Oyunu Düzenlemeli Yıldızlar Karma Grup Müsabakaları'nda ise birinciliği Kayseri'den Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu, ikinciliği Diyarbakır'dan Ziya Gökalp Ortaokulu, üçüncülüğü Ankara'dan Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu, dördüncülüğü Nevşehir'den 75. Yıl Ortaokulu elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakalara 15 ilden 19 okul katıldı.

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