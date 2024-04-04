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        Niğde'de Okul Sporları Halk Oyunu Yıldızlar Karma Müsabakaları bitti

        Niğde'de Okul Sporları Halk Oyunu Yıldızlar Karma Müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:21
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        Niğde'de Okul Sporları Halk Oyunu Yıldızlar Karma Müsabakaları bitti
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        Niğde'de Okul Sporları Halk Oyunu Yıldızlar Karma Müsabakaları sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakalara 15 ilden 19 okul katıldı.

        Okul Sporları Halk Oyunu Düzenlemesiz Yıldızlar Karma Grup Müsabakaları'nda Kilis'ten Süleyman Demirel Ortaokulu birinci, Diyarbakır'dan Nuri Zekiye Has Ortaokulu ikinci, Adana'dan Seyhan Sakarya Ortaokulu üçüncü, Kahramanmaraş'tan Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

        Okul Sporları Halk Oyunu Düzenlemeli Yıldızlar Karma Grup Müsabakaları'nda ise birinciliği Kayseri'den Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu, ikinciliği Diyarbakır'dan Ziya Gökalp Ortaokulu, üçüncülüğü Ankara'dan Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu, dördüncülüğü Nevşehir'den 75. Yıl Ortaokulu elde etti.

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