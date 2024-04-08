Niğde'de bayram tatiline çıkan sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarıldı
Niğde'de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Niğde'de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, Ankara-Niğde Otoyolu, Adana-Niğde Otoyolu, Niğde-Kayseri kara yolu ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, başta şehirler arası yolcu otobüsleri olmak üzere araç sürücülerine hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanımı ve seyahat esnasında cep telefonu kullanmamaları konularında bilgilendirme yaptı.
Trafik denetimlerinin bayram tatili boyunca devam edeceği belirtildi.
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