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        Altunhisar'da Bayram Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Altunhisar'da, Kaymakam Abdussamed Yiğit başkanlığında Bayram Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:57
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        Altunhisar'da Bayram Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Altunhisar'da, Kaymakam Abdussamed Yiğit başkanlığında Bayram Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Karakullukçu ve İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Ferdi Örs katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakamı Yiğit, bayram sürecinde ilçede 28 emniyet ve 27 jandarma personelinin görev yapacağını belirtti.

        Devlet Hastanesi'nde 13 sağlık personelinin görevinin başında olacağını aktaran Yiğit, "Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar, yol uygulamaları ve emniyet kemeri kullanımına ilişkin bilgilendirmeler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetimleri, hırsızlık ve sair suçların önlenmesine yönelik önleyici uygulamalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

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