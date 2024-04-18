Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi

        Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine bir tırda arama yaptı.

        Aramada, 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, "Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." notuyla operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Niğde'de 4 metrelik kuyuya düşen işçi kurtarıldı
        Niğde'de 4 metrelik kuyuya düşen işçi kurtarıldı
        Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kale Projesi'ni değerlendirdi
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kale Projesi'ni değerlendirdi
        19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı
        19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı
        Avrupa ikincisi milli boksör Emine Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı
        Avrupa ikincisi milli boksör Emine Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı
        Niğde'de asayiş ve narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda 37 zanlı tutuk...
        Niğde'de asayiş ve narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda 37 zanlı tutuk...