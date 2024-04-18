Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'da çocuklara özel tiyatro gösterisi

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Öz Büyücüsü" adlı oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde Çocuk Tiyatrosu oyuncuları Gökçen Kiper, Neslihan Ballı, Ebru Güner, Mert Özbek, Ali Eren Yücel, Ömer Cihan ve Ertuğrul Aslan'ın yer alacağı oyun, izleyicileri farklı maceraya sürükleyecek.

23 Nisan Salı günü saat 19.00'da başlayacak oyunun, yetişkinler için 20, çocuklar için 10 lira olan biletleri "kulturonline.nigde.bel.tr" internet adresinden temin edilebilecek.