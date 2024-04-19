Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Helva Kavurma Festivali düzenlendi

        Niğde'nin Yeşilburç köyünde geleneksel Helva Kavurma Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Helva Kavurma Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Yeşilburç köyünde geleneksel Helva Kavurma Festivali gerçekleştirildi.

        Köy meydanındaki festivalde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Kurulan kazanlarda kavrulan helvalar, katılımcılara dağıtıldı.

        Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin yıl dönümü olduğunu söyledi.

        Yeşilburç köylülerinin Selanik'in bir köyünden mübadeleyle Niğde'ye geldiğini anlatan Çelik, "Buradan da Osmanlı döneminde Rum Ortodoks vatandaşlar, mübadelede Yunanistan'a göç ediyor. Osmanlı döneminde burası bölgenin en önemli, zengin ve müreffeh köylerinden biriydi. Bugün de il merkezine yakınlığı ve taşıdığı turizm potansiyeliyle en güzel ve önemli köylerimizden. Görev yaptığımız sürede köyümüzün turizm potansiyelini daha ilerilere taşıyacak adımlar atacağız." dedi.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de geleneksel şenliklerin önemli olduğunu belirtti.

        Yeşilburç köyünün Niğde için büyük bir değer olduğunu dile getiren Özdemir, "Yeşilburç köyümüzü dünyaya açacağız ama bu değerimizi önce biz tanıyalım, Niğde'de yaşayanlar tanısın, sonrasında da ülkemiz ve dünya daha yakından tanısın. Bu festival uzun yıllardır devam ediyor. Bu değerleri yaşatmak lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!

        Benzer Haberler

        Niğde'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı
        Niğde'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol i...
        Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol i...
        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'da çocuklara özel tiyatro gö...
        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'da çocuklara özel tiyatro gö...
        Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek
        Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek
        Niğde'de jandarma ekipleri 160 olayı, suçluların vücut izinden aydınlattı
        Niğde'de jandarma ekipleri 160 olayı, suçluların vücut izinden aydınlattı
        Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi
        Niğde'de bir tırda 18 kilo 240 gram esrar ele geçirildi