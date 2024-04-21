Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "Tyana Su Yolu Bisiklet Turu" düzenlendi

        Niğde'nin Kemerhisar beldesinde "Tyana Su Yolu Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Tyana Su Yolu Bisiklet Turu" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Kemerhisar beldesinde "Tyana Su Yolu Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Cahit Çelik, Turizm Haftası'nı böyle bir etkinlikle bitirmek istediklerini söyledi.

        Tyana Antik Kenti'nin tarihi açıdan çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "İlimiz tarihi bakımından önemli bir yere sahip. Roma, Hitit, Selçuklular ve Osmanlılardan kalan birçok eserimiz var. Önümüzdeki dönemlerde belediye başkanımızla ilimizin turizm potansiyelini daha iyi noktalara getirme konusunda çalışmalarımız olacak. Bugün su kemerlerinden Romalılar döneminde yapılan Roma Havuzu'nun bulunduğu noktaya kadar bisiklet turu yapacağız. Yaz döneminde de Ala Dağlar'ı turizm markası haline getirme konusunda ciddi anlamda aktivitelerimiz olacak. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, daha sonra vatandaşlarla Tiana Antik Kenti'nden Roma Havuzu'na kadar yaklaşık 3 kilometrelik mesafede bisiklet sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Sağlık çalışanları iş yorgunluğunu müzikle atıyor
        Sağlık çalışanları iş yorgunluğunu müzikle atıyor
        Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı
        Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı
        Niğde'de bir kamyonda ruhsatsız 99 tabanca ele geçirildi
        Niğde'de bir kamyonda ruhsatsız 99 tabanca ele geçirildi
        Niğde'de Helva Kavurma Festivali düzenlendi
        Niğde'de Helva Kavurma Festivali düzenlendi
        Niğde'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı
        Niğde'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol i...
        Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol i...