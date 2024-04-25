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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi YÖKAK tarafından akredite edildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kalite güvencesi ve akreditasyon alanlarında yürüttüğü çalışmalar sonucu Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:43
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi YÖKAK tarafından akredite edildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kalite güvencesi ve akreditasyon alanlarında yürüttüğü çalışmalar sonucu Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) akredite edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye'de akredite olan 53 üniversite arasına girdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitesinin kurumsal gelişime ve akreditasyona çok önem verdiğini belirtti.

        Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin oldukça stratejik konu olduğunu ifade eden Uslu, "Üniversitemizin bu çerçevede akademik birimler düzeyinde de akreditasyon çalışmaları yürütüyor. An itibarıyla 7 farklı bölümümüz ile programımızın ulusal ve uluslararası düzeydeki akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildi." ifadelerini kullandı.

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