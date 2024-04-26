Niğde'de üniversite öğrencilerden köy okuluna ziyaret

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genç Niğde Kulübü öğrencileri, Hüsniye köyünde ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve oyuncak dağıttı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyündeki ilkokulu ziyaret ederek, öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kulübün akademik danışmanı İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Serhat Madsar, çocukların bayramını kutlayarak, onların geleceğe umutla bakmalarını ve büyük birey olarak yetişmelerini temenni etti.