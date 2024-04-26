Niğde'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Periyodik aralıklarla denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin eksiği olan işletmelerle ilgili eksikliklerin giderilmesi hususunda tutanak tuttuğu aktarılan açıklamada, kurallara uyan işletmecilere ise zabıta ekipleri tarafından teşekkür edildiği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve hijyen kapsamında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.