Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 225 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi

Tıp alanında donanımlı hocalar olduğunu belirten Akdemir, tıp eğitiminin usta çırak ilişkisi olduğunu ve öğrencilerin daimi istekli olmaları halinde hocalarından faydalanabileceklerini dile getirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, beyaz önlük giymenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.