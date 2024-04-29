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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 225 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 225 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:58
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 225 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 225 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, beyaz önlük giymenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

        Tıp alanında donanımlı hocalar olduğunu belirten Akdemir, tıp eğitiminin usta çırak ilişkisi olduğunu ve öğrencilerin daimi istekli olmaları halinde hocalarından faydalanabileceklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından 225 öğrenciye beyaz önlük giydirilen törene, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Vekili Sebahattin Ecemiş, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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