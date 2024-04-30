Niğde'de şehit ailesine şehitlik beratı verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde 9 Nisan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (27), ailesine şehitlik beratı takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, şehit Aslan için Değirmenli beldesinde okutulan mevlit programına katıldı.

Şehit ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Çelik, "Vatan, millet, devlet, bayrak, istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını feda eden şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı sonsuza dek koruyacağız. Şehit Hikmet Aslan ile tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." ifadesini kullandı.