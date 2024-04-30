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        Niğde'de meyve üreticilerine külleme ve karaleke hastalığı uyarısı

        Niğde'de meyve üreticileri külleme ve karaleke hastalığına karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:56
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        Niğde'de meyve üreticilerine külleme ve karaleke hastalığı uyarısı
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        Niğde'de meyve üreticileri külleme ve karaleke hastalığına karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde görülen yağış nedeniyle meyve ağaçlarında külleme hastalığı enfeksiyonunun oluştuğunu belirtildi.

        Son 10 gün içerisinde ilaçlama yapmayan üreticilerin ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlaç seçimi yaparken yağışların birkaç gün daha devam edeceği düşünülerek sistemik etkili ilaçlar tercih edilmesi gerekmektedir. Zirai ilaçlar reçete ettirilerek alınması gerekir. Ayrıca külleme sıkıntısı olan bahçelerde küllemeyi de kontrol eden karaleke ilaçları tercih edilmelidir. İlaçlamalar, rüzgarsız hava şartlarında sabah erken veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlama yaparken bölgedeki arıcılar mutlaka uyarılmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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