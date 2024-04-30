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        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:38
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        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden emekçiler için anlamlı bir günün içinde olduklarını belirtti.

        Ülkenin en değerli sermayesinin emek olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Büyük ve güçlü Türk devleti hedefimize emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimiz, emeğin ve üretimin isimsiz kahramanlarıdır. Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. Ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın teri akıtmak suretiyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan ve üreten tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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