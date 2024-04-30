Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Üniversite öğrencilerinin "Kedi Evi Projesi" sahipsiz kedilere yuva oldu

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerince hayata geçirilen Kedi Evi Projesi ile sahipsiz kedilerin barınma ve beslenme sorunları çözülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencilerinin "Kedi Evi Projesi" sahipsiz kedilere yuva oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerince hayata geçirilen Kedi Evi Projesi ile sahipsiz kedilerin barınma ve beslenme sorunları çözülüyor.

        Hayvan Dostları Kulübü (HAYDOK) gönüllüsü gençler, sahipsiz kediler için başlattıkları proje kapsamında gönüllülerin bağışlarıyla yaptırılan kedi evlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumların bahçelerine yerleştiriyor.

        HAYDOK Başkanı İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sümeyye Özden, AA muhabirine, sahipsiz kedilere daha konforlu yaşam oluşturmak istediklerini söyledi.

        HAYDOK olarak 200'e yakın gönüllü öğrenciyle sosyal sorumluluk projeleri hazırladıklarını anlatan Özden, Kedi Evi Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

        İlk etapta kulübelerin sokaklarda güvende olmayacağını düşündüklerini ifade eden Özden, "Yaptığımız kulübelerin dışarıda zarar göreceğini düşündük. Bundan dolayı ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yapmayı planladık." dedi.

        Kurumun kedilerin beslenme ve bakımını üstlendiğini belirten Özden, şöyle konuştu:

        "Fakat barınma alanlarının olmadığını söylediler. Yapmış olduğumuz kulübeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlara vermeyi ve burada zarar görmeyeceğini düşündük. Kediler orada rahat bir şekilde barınabilecek. Kurum bünyesindeki sevgi evleri, yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde yaşayan bireylere de etkinlik olmasını istedik. Boyalarımızı aldık ve orada barınan çocuklarla yapmış olduğumuz kulübelerin üzerine resimler çizdik."

        - "Projeyi büyütmek istiyoruz"

        Özden, ilk etapta 10 kedi evini kurumların bahçesine yerleştireceklerini anlattı.

        Kulübeleri kendi imkanlarıyla temin ettiklerini vurgulayan Özden, "Projeyi büyütmek ve kent geneline yaymak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik ile görüşme sağlayıp okul ve hastane bahçelerine de yaymayı hedefliyoruz. Buralara mama ve su kapları koyarak süreklilik oluşturmayı, daha sonra güvenli bulduğumuz mahalle ve esnaflara da kedi evi teslim etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        - "Kurumdaki bireylerin kendilerini iyi hissetmelerini istedik"

        Kulüp gönüllüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yiğit Çelik de kedi evi yetersizliği nedeniyle projeyi geliştirdiklerini anlattı.

        HAYDOK gönüllülerinden toplanan bağışlarla kedi evleri yaptırdıklarını belirten Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde barınan bireylerin hayvanlara bakarak kendilerini iyi hissetmelerini istedik. Bu sayede belki de hayatlarındaki eksikliği gidermiş ve güzel bir duygu yaşatmış olacağız." dedi.

        Hayvanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Çelik, ilk kez böyle bir projede yer aldığını, hayvanların yanı sıra insana da dokunacak olmanın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Niğde'de meyve üreticilerine külleme ve karaleke hastalığı uyarısı
        Niğde'de meyve üreticilerine külleme ve karaleke hastalığı uyarısı
        Niğde'de şehit ailesine şehitlik beratı verildi
        Niğde'de şehit ailesine şehitlik beratı verildi
        Niğde'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Niğde'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Niğde'de kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler öldü
        Niğde'de kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler öldü
        Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü
        Niğde'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü