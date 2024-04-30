Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de başhekim Mustafa Doğan göreve başladı

        Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de başhekim Mustafa Doğan göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan görevine başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamada, Başhekim Vekili Dr. Osman Koray Turhan görevini Doğan'a devretti.

        Başhekimlik Toplantı Salonu'nda hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Doğan, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yürüttüğü çalışmalardan dolayı "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temasıyla kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Niğde’de yılın hekimi seçilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencilerinin "Kedi Evi Projesi" sahipsiz kedilere yuva oldu
        Üniversite öğrencilerinin "Kedi Evi Projesi" sahipsiz kedilere yuva oldu
        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Niğde'de meyve üreticilerine külleme ve karaleke hastalığı uyarısı
        Niğde'de meyve üreticilerine külleme ve karaleke hastalığı uyarısı
        Niğde'de şehit ailesine şehitlik beratı verildi
        Niğde'de şehit ailesine şehitlik beratı verildi
        Niğde'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Niğde'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Niğde'de kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler öldü
        Niğde'de kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler öldü