Niğde'de başhekim Mustafa Doğan göreve başladı

Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yürüttüğü çalışmalardan dolayı "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temasıyla kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Niğde’de yılın hekimi seçilmişti.

Başhekimlik Toplantı Salonu'nda hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Doğan, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan görevine başladı.

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