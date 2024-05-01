Niğde'de Gazze'ye destek amacıyla başlatılan oturma eylemi sürüyor

Niğde Belediyesi önünde 26 Nisan'da başlatılan eyleme katılanlar, "Gazze'de soykırım var", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Katil İsrail", "Susma haykır", "Refah açılsın", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız" ve "Hemen şimdi ateşkes" yazılı pankartlar açarak İsrail’i protesto etti.

Niğde'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla başlatılan oturma eylemi 6. gününde devam ediyor.

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