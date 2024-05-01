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        Niğde'de Gazze'ye destek amacıyla başlatılan oturma eylemi sürüyor

        Niğde'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla başlatılan oturma eylemi 6. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:50
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        Niğde'de Gazze'ye destek amacıyla başlatılan oturma eylemi sürüyor
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        Niğde'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla başlatılan oturma eylemi 6. gününde devam ediyor.

        Niğde Belediyesi önünde 26 Nisan'da başlatılan eyleme katılanlar, "Gazze'de soykırım var", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Katil İsrail", "Susma haykır", "Refah açılsın", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız" ve "Hemen şimdi ateşkes" yazılı pankartlar açarak İsrail’i protesto etti.

        Eyleminin gerçekleştirildiği alana, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu ölen masum insanların kanlarını temsilen kırmızı boya döküldü.

        Oturma eyleminin 10 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.

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        Galeri

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