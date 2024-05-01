Niğde'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
B.D. yönetimindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Y.C. idaresindeki 34 NL 0782 plakalı minibüs Divarlı Beldesi'nde çarpıştı.
Sürücülerden B.D. olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüs sürücüsü Y.C. ile hafif ticari araçta bulunan Ç.D. yaralandı.
Yaralılar Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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