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        Niğde'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:42
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        Niğde'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        B.D. yönetimindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Y.C. idaresindeki 34 NL 0782 plakalı minibüs Divarlı Beldesi'nde çarpıştı.

        Sürücülerden B.D. olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüs sürücüsü Y.C. ile hafif ticari araçta bulunan Ç.D. yaralandı.

        Yaralılar Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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