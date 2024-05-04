Niğde Valisi Çelik'ten Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, trafik kurallarına uymanın, diğer sürücülerle paylaşılan yolları daha güvenli hale getirmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirtti.

Toplum ve idareciler olarak kendilerine düşen görevin kentteki trafik güvenliğini sağlamak olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"İlimizde trafik güvenliğini daha da ileriye taşımak, trafikte saygı, hoşgörü ve sabırla hareket eden, kurallarına uyan, emniyet kemeri ve kask gibi güvenlik önlemlerine dikkat eden, alkollü araç kullanmayan ve yaya geçitlerinde yayalarımıza saygı gösterildiği trafik bilincinin tesis edilmesinde hepimizin sorumluluğu vardır. Bu vesileyle başta trafik polislerimiz ve jandarmalarımız olmak üzere trafik güvenliği için gece gündüz her koşulda büyük özveriyle çalışan tüm görevlilere yürekten teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı trafikte daha duyarlı davranmaya, belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyorum. Kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutluyorum."