Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de mahalle bekçileri aranan 43 kişiyi yakaladı

        Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri nisan ayında, aranan 43 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de mahalle bekçileri aranan 43 kişiyi yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde’de çarşı ve mahalle bekçileri nisan ayında, aranan 43 kişiyi yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, il merkezinde nisan ayında yürüttükleri devriye çalışmalarında 7 bin 412 kişiyi sorguladı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi de yakaladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik'ten Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı
        Niğde'de 15 olay vücut izinden aydınlatıldı
        Niğde'de 15 olay vücut izinden aydınlatıldı
        Niğde polisi 11 hırsızlık olayını aydınlattı
        Niğde polisi 11 hırsızlık olayını aydınlattı
        Niğde'de Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi y...
        Niğde'de Sevgi Evleri'nde barınan çocuklara ağız ve diş sağlığı muayenesi y...
        Niğde'de tarım arazileri dolu ve selden zarar gördü
        Niğde'de tarım arazileri dolu ve selden zarar gördü
        Niğde'de üreticilere tarım sigortası uyarısı
        Niğde'de üreticilere tarım sigortası uyarısı