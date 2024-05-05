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        Niğde'de Hıdırellez kutlandı

        Niğde'nin Yeşilburç köyünde baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen şenlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:32
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        Niğde'de Hıdırellez kutlandı
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        Niğde'nin Yeşilburç köyünde baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen şenlikle kutlandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve muhtarlık tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Hıdrellez'in dünya tarihinin en eski mevsimlik bayramlarından biri odluğunu söyledi.

        Hıdrellez'in hoşgörü, yardımlaşma ve doğa sevgisi gibi değerleri pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Çelik, "Sabahın erken saatlerinde başlayan Hıdrellez etkinleri kapsamında sokaklarımızda her yaştan köy halkımızın katılımıyla temizlik yapıldı ve evlerin kapılarına baharın müjdesi olan çiçekler asıldı. Hıdrellez'in doğanın uyanışıyla birlikte insanların da ruhsal ve fiziksel olarak yenilenmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme denk gelmesi, bu tür etkinliklerin önemini daha da arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından kutlamala, halk oyunu ve çeşitli gösterilerle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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