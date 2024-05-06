Niğde'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Niğde'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Niğde'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
A.E.K'nin kullandığı 38 HC 429 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kuzey gişeler yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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