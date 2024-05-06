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        Niğde'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:17
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        Niğde'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        A.E.K'nin kullandığı 38 HC 429 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kuzey gişeler yakınlarında bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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