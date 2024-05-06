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        Niğde'de AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirilecek

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım Fuarı'nın üçüncüsü düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:42
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        Niğde'de AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirilecek
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım Fuarı'nın üçüncüsü düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her yıl AÜB tarafından birlik üyesi 16 üniversitenin katılımıyla düzenlenen tanıtım fuarları, bu yıl 11 ilde gerçekleştirilecek.

        Fuar, Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, fuarların aday öğrencilere rehberlik edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

        Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve ailelerini fuara davet eden Uslu, şunları kaydetti:

        "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, ulusal ve uluslararası tanıtım fuarlarına katılarak Niğde'nin tanıtılmasında önemli çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde üniversitemizi ve şehrimizi Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'nda tanıttık. Türkiye'de ise Anadolu Üniversiteler Birliği'nin düzenlediği üniversite tanıtım fuarlarına ile diğer birçok ulusal ölçekli fuarlarda stantlarımızla yerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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