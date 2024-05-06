Niğde'de AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirilecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım Fuarı'nın üçüncüsü düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her yıl AÜB tarafından birlik üyesi 16 üniversitenin katılımıyla düzenlenen tanıtım fuarları, bu yıl 11 ilde gerçekleştirilecek.

Fuar, Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, fuarların aday öğrencilere rehberlik edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.