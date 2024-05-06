Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 43 zanlı yakalandı
Niğde'de nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nisan ayında sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 43 zanlı yakalandı, 524,66 gram sentetik uyuşturucu 39 gram esrar, 35 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
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