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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 43 zanlı yakalandı

        Niğde'de nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:31
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 43 zanlı yakalandı
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        Niğde'de nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nisan ayında sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 43 zanlı yakalandı, 524,66 gram sentetik uyuşturucu 39 gram esrar, 35 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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