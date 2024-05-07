Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

T.A. ve G.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yaralanan E.Ö, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre G.Ö. (40), arkadaşı T.A. ile Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan eski sevgilisi F.D'nin evine gitti.

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