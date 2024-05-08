Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay aydınlatıldı
Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay çözüldü.
Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay çözüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nisan ayında faili meçhul 174 olayı aydınlattı.
Ekipler, operasyonlarda 368 şüpheliyi gözaltına aldı, zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
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