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        Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay aydınlatıldı

        Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:08
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        Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay aydınlatıldı
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        Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay çözüldü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nisan ayında faili meçhul 174 olayı aydınlattı.

        Ekipler, operasyonlarda 368 şüpheliyi gözaltına aldı, zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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