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        Niğde'de hükümlülere "AFAD Gönüllü Eğitimi" verildi

        Niğde'de Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında memuriyete engeli olmayan suçlardan hüküm giyen 14 kişiye "AFAD Gönüllü Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:36
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        Niğde'de hükümlülere "AFAD Gönüllü Eğitimi" verildi
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        Niğde'de Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında memuriyete engeli olmayan suçlardan hüküm giyen 14 kişiye "AFAD Gönüllü Eğitimi" verildi.

        Vali Cahit Çelik, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, Kaynarca köyünde enkaz ve eğitim sahasındaki eğitim hakkında AFAD İl Müdürü Nihal Ören'den bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çelik, AFAD'ın vatandaşlara afet eğitimi vermesiyle ilgili ciddi çalışması olduğunu söyledi.

        İçişleri Bakanlığının bu yıl Niğde'de 514 kişiye eğitim verilmesini istediğini belirten Çelik, "Bugün itibarıyla ilimizde bu eğitimleri tamamlayan 270 ve eğitime devam eden 70 kişi var." dedi.

        Çelik, bu kapsamda Niğde Cumhuriyet Başsavcılığıyla protokol imzaladıklarını aktararak, memur olmaya engel olmayan bir cezadan hüküm giyen kişileri AFAD gönüllüsü yaparak, eğitim verdiklerini dile getirdi.

        Bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Hükümlülerimiz temel arama kurtarma eğitimi alıyor. Bundan sonraki süreçte de protokolümüz çerçevesinde eğitimlerimiz devam edecek. Sene sonuna kadar sadece bu kapsamda 100'ün üzerinde hükümlüye eğitim vermeyi istiyoruz. İkinci grubumuz hazır, bundan sonraki süreçte çok sıkı şekilde eğitimlere devam edeceğiz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depreme her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Vatandaşlarımızın afet konusunda, deprem konusunda hazırlıklı olmaları gerekiyor. Gönül ister ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu temel eğitimleri alsın çünkü bir yangın, sel, deprem olduğu zaman öncelikle afetin olduğu yere yakın kişiler müdahale edebiliyor. Yerelde temel afet eğitimini alan vatandaşlarımızın sayısı ne kadar çok olursa bölgemizde, ülkemizde afet olduğu takdirde de müdahale etme şansımız o kadar yüksek olur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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