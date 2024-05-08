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        Niğde'de Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi

        Niğde'de Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi 16 üniversitenin katılımıyla Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:41
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        Niğde'de Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi
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        Niğde'de Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi 16 üniversitenin katılımıyla Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.

        Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversitelerin, gençler için sosyal, ekonomik ve mesleki gelişim açısından farklı imkanlar sunduğunu söyledi.

        Üniversite boyunca gençlerin akademik ve sosyal beceriler edindiğini aktaran Çelik, "Üniversitemiz özellikle son yıllarda gerek öğrencilerimize sunduğu imkanlar gerekse elde ettiği başarılarla adından sıkça olumlu manada söz ettirmektedir. Üniversitemiz barınma sorunu olmayan bir üniversitedir." ifadelerini kullandı.

        AÜB Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise öğrencilerin şu anda tatlı bir sınav stresi içinde olduğunu anlatarak, onlara kariyer basamaklarında ve meslek seçiminde yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirdi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise öğrencilerin sadece büyük metropollerde değil, Anadolu'da da gelişmiş ve nitelikli yükseköğretim kurumlarının olduğunu bilmeleri gerektiğini anlatarak, tercih yapacak öğrencileri önemsediklerini ve onlarla bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler, 16 üniversitenin standını gezerek bilgi aldı.

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