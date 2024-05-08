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        GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:52
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        GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kız arkadaşının evinde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen E.Ö'nün cinayet şüphelileri T.A. ve G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        G.Ö. (40), arkadaşı T.A. ile dün Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan eski sevgilisi F.D'nin evine gitmiş, burada çıkan kavgada, F.D'nin evde bulunan erkek arkadaşı E.Ö. bıçakla yaralanmış, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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