GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

G.Ö. (40), arkadaşı T.A. ile dün Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan eski sevgilisi F.D'nin evine gitmiş, burada çıkan kavgada, F.D'nin evde bulunan erkek arkadaşı E.Ö. bıçakla yaralanmış, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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