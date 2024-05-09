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        Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi

        AHMET DEMİRCAN - Niğdeli girişimci, devlet desteğiyle Teknopark'ta kurduğu firmasında, askeri koşullara uygun, çalışma süresi uzun, ışığın yüzde 96'sını yansıtan, daha uzun ve geniş menzili aydınlatan, sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı el feneri geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:55
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        Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi
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        AHMET DEMİRCAN - Niğdeli girişimci, devlet desteğiyle Teknopark'ta kurduğu firmasında, askeri koşullara uygun, çalışma süresi uzun, ışığın yüzde 96'sını yansıtan, daha uzun ve geniş menzili aydınlatan, sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı el feneri geliştirdi.

        Daha önce el feneri alım satım işleri yapan Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu 45 yaşındaki Kadir Emrah Demiç, 4 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Niğde Teknopark'ta şirket kurdu.

        Şirkette ekstrem (sıra dışı) hava koşullarına dayanıklı, daha geniş ve uzun bir alanı aydınlatan fener tasarlayan Demiç, silahlarda kullanılabilen ürünün seri üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Girişimci Kadir Emrah Demiç, AA muhabirine, geliştirdiği el fenerinde yeni nesil özellikler olduğunu söyledi.

        Diğer el fenerlerindeki eksiklere göre cihazı geliştirdiğini belirten Demiç, şöyle konuştu:

        "Isınma, yansıtma ve elektronik kartının verim problemine çözüm ürettik. Diğer ürünlerdeki ışık gücü fener çalıştıkça düşüyor. Bunun temel sebebi, fener içindeki ledin ısınması, elektronik kartın verimli olmaması ve pil voltajının düşmesi. Elektronik kartı, pil voltajına bağlı kalmadan ledin enerji isteyeceği akımda tamamen yerli olarak tasarlandı. Isınmadan kaynaklı problemler de mekanik olarak çözüldü. Diğer ürünlerin ledleri 90 ile 145 derece arasında ısınırken, ürünümüzün ledi 55 derece sıcaklıkta sabit ve sürekli olarak çalışıyor. Diğer ürünlerde ışığın yüzde 90'ı dışarıya aktarılıyor, bizim ürünümüzde ise üretilen ışığın yüzde 96'sını yansıtabiliyoruz."

        Demiç, normal el fenerlerine göre yüzde 15 daha yüksek ışık şiddeti, yüzde 60 daha geniş odak elde ettiklerini, bu sayede cihazın daha geniş ve uzun menzilli bir alanı aydınlattığını anlattı.

        - "Eksi 40 dereceye uygun"

        Geliştirdiği elektronik karttan yüzde 96 verim aldıklarına dikkati çeken Demiç, şöyle devam etti:

        "El fenerimiz normal şartlarda 1 saat 54 dakika kesintisiz ve aynı parlaklıkta çalışıyor. Mekaniği askeri koşullara uygun tasarlandı. Dayanıklılık ve kırılmaya yönelik testler yapılacağı için ürünümüze cam koymadık. Depo koşullarında 55-60 derece ile eksi 40 dereceye uygun olması gerekiyor. Ürünümüz bu şartlara uygun. Ayrıca kullanılacak pillerin de bu standartlara uygun olması gerekiyor. Biz de ürünümüzde askeri sınıf pil kullanıyoruz. Ürünümüz yüzde 85 civarında yerli ve prototipi tamamlandı. Belgelendirme kısmında bu oranın daha da yüksek olmasını bekliyoruz. Dünya nasıl el feneri üretiyorsa artık biz de aynı koşullarda el feneri üretebileceğiz."

        El fenerinin silahlara takılması için çalışmaların devam ettiğini bildiren Demiç, parça çizimlerini yaptıklarını yaklaşık 6 ay içinde parçayı üretebileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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