Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Vali Yardımcısı Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik bilincini oluşturmak ve trafik kazalarının önüne geçmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekti.

Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.