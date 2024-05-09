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        Niğde Valisi Çelik'ten Anneler Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:30
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        Niğde Valisi Çelik'ten Anneler Günü mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, varlıklarıyla hayata anlam katan annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirtti.

        Annelerin yerlerinin doldurulamayacağını, haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerde kutsallık atfedilen, karşılıksız sevgi ve yoğun gayretleriyle bizleri bugünlere ulaştırarak iyiliği en çok hak eden annelerimizin, bizlerden tek beklentileri sevgi ve saygıdır. Onlara karşı hürmette kusur etmeyerek hayır dualarını almalı ve onların sevgi, şefkat ve merhametine layık olmaya çalışmalıyız. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyorum. Annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, eli öpülesi tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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