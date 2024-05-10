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        Niğde'de gönüllüler, köylerdeki öğrencilerin saç bakımını yapıyor

        Bor Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Gönüllü Makas Projesi" kapsamında köylerdeki çocukların saç bakımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:36
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        Niğde'de gönüllüler, köylerdeki öğrencilerin saç bakımını yapıyor
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        Bor Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Gönüllü Makas Projesi" kapsamında köylerdeki çocukların saç bakımı yapılıyor.

        Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında gençlik merkezi personeli ile gönüllü kuaförler köy okullarını gezerek erkek çocukları tıraş ediyor, kız çocuklarının da saç bakımını yapıyor. Eğitim gördükleri köy okullarını da ziyaret eden gönüllüler, öğrencilerin saç bakımını yapıyor.

        Halaç İlkokulu'nu ziyaret eden gönüllüler, öğrencilerle sohbet ederek, onların saç bakımını yaptı.

        Projeye, Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Saliha Durmaz, Güzellik ve Saç Bakımı Bölümü öğretmenleri Aysel Özsaraç ve Meltem Yavuz, öğrenciler ile gönüllü kuaför Mahmut Zengin destek verdi.

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