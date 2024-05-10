Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de AK Parti'li kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı

        AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul ve üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de AK Parti'li kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul ve üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti.

        Özkul, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişi yaralandığını söyledi.

        Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre de Gazze'de 9 bin kadının yaşamını yitirdiğini belirten Özkul, şunları kaydetti:

        "Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında, her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor."

        Özkul, anneler olarak İsrail'e ateşkes çağrısı yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Niğde'de eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Niğde'de eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Niğde'de gönüllüler, köylerdeki öğrencilerin saç bakımını yapıyor
        Niğde'de gönüllüler, köylerdeki öğrencilerin saç bakımını yapıyor
        Niğde Valisi Çelik'ten Vakıflar Haftası mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Vakıflar Haftası mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Anneler Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Anneler Günü mesajı
        Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi
        Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi