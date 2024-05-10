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        Niğde Valisi Çelik'ten Engelliler Haftası mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:13
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        Niğde Valisi Çelik'ten Engelliler Haftası mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, insanların bir kısmının doğuştan, bir kısmının da sonradan meydana gelen olay sonucu engelli kaldığını belirtti.

        Engelli olmanın kusur olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu, bu bilinçle hareket ederek engelli vatandaşlarımızın sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmamız gerektiğini asla unutmamalıyız. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırarak, onlara fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden destek olmak hepimize düşen en önemli görevlerden biridir. Engelli vatandaşlarımıza ve onların her zaman yanlarında olan fedakar ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum."

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