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        Niğde'de patates deposu yapımındaki göçükte yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

        Niğde'de patates deposu yapımı sırasındaki göçükte ağır yaralanan işçi, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:52
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        Niğde'de patates deposu yapımındaki göçükte yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
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        Niğde'de patates deposu yapımı sırasındaki göçükte ağır yaralanan işçi, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Merkeze bağlı Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Seyfettin Kaya, tedavi gördüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaya ile göçükte ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Niğde'de 8 Nisan'da, patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sırasında oluşan basınçla dışarı fırlayan Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci hayatını kaybetmiş, Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya (43), Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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