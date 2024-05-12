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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:55
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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        K.T. idaresindeki 34 ECT 546 plakalı otomobil ile M.B yönetimindeki 34 BL 1211 plakalı otomobil Ankara- Niğde Otoyolu'nda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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