Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
K.T. idaresindeki 34 ECT 546 plakalı otomobil ile M.B yönetimindeki 34 BL 1211 plakalı otomobil Ankara- Niğde Otoyolu'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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