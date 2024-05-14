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        Niğde'de belediye personeline diksiyon eğitimi verildi

        –Niğde Belediyesi personeline diksiyon ve etkili iletişim semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:43
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        Niğde'de belediye personeline diksiyon eğitimi verildi
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        –Niğde Belediyesi personeline diksiyon ve etkili iletişim semineri verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diksiyon eğitmeni Seçil Gün tarafından Belediye Meclisi Salonu'nda verilen seminerde, katılımcılara günlük hayatta sık yapılan konuşma hataları, doğru konuşma teknikleri, topluluk önünde konuşmada önemli hususlarla hitabet gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        Gün, insanın iletişim sırasında özgüvenli, konuşma şekli, kılık ve kıyafeti, samimiyet, nezaketi, mimik hareketleri ve hitap tarzının önemini vurguladı.

        Yaklaşık 2 saat süren seminer, soru cevabın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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