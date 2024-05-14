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        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda kentin 4 aylık bilançosunu anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:04
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        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda kentin 4 aylık bilançosunu anlattı.

        Çelik, Valilik Toplantıda Salonu'ndaki programda, kentte 1294 emniyet ve 741 jandarma personelinin görev yaptığını söyledi.

        Kentin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalıştıklarına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

        "2024 yılının ilk dört ayında terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ilimizde 19 operasyon düzenlenmiş, 19 kişi yakalanmış, 1 kişi tutuklamış, 1 kişi adli kontrol almış, 17 kişi serbest bırakılmıştır. Terörden aranması olan 5 kişi yakalanmış olup 4 kişi tutuklanmış, 1 kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilmiştir. Bugün sabah Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY örgütüne yönelik Kıskaç Operasyonu'nda ilimizde de 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 69 operasyon düzenlenmiş, 94 kişi yakalanmış, 2 kişi tutuklanmış, 92 kişi serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda 103 tabanca, 50 fişek, 195 bin 199 paket kaçak sigara, 8 milyon 875 bin makaron, 110 cep telefonu, 1077 emtia, 222 tarihi eser ve 147 şişe sahte içki ele geçirilmiştir."

        Çelik, 4 ayda düzenlenen 305 uyuşturucu operasyonunda 352 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 57'sinin tutuklandığını, 7 kilo 202 gram kokain, 34 kilo 478 gram esrar, 45,52 gram eroin, 3 kilo 951 gram sentetik uyuşturucu, 304 gram kenevir tohumu, 280 bin 496 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi ve 80 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini bildirdi.

        Trafik ekiplerinin 4 ayda gerçekleştirdiği denetimlerde 217 bin 729 aracın kontrol edildiğini aktaran Çelik, 1126'sının trafikten men edildiğini, 865 trafik kazası meydana geldiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Çelik, 4 aylık dönemde 3 bin 746 asayiş olayının gerçekleştiğini bunlardan 3 bin 513'ünün aydınlatıldığını, olayların aydınlatılma ortalamasının yüzde 94 olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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