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        Niğde'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Niğde'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:00
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        Niğde'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
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        Niğde'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar Dışarı Cami'den, Valilik önüne kadar yürüdü.

        Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.

        Aile kavramının önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün Resmi Gazete'de ailenin korunmasıyla ilgili bir genelge çıktı. Bu genelge kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Niğde'de de ailelerimizin korunmasıyla ilgili bir kurul oluşturulacak. Aile toplumun temeli, aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Milli ve manevi değerlerimizin kuşaklara aktarılmasında aile çok önemli bir köprü. Bizler de bu anlamda aileyi çok önemli kurum olarak görüyoruz."

        Çelik, Niğde'de evde bakım hizmetlerinden 3 bine yakın vatandaşın faydalandığını vurgulayarak, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine işaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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