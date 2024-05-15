Niğde'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Niğde'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar Dışarı Cami'den, Valilik önüne kadar yürüdü.

Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.

Aile kavramının önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete'de ailenin korunmasıyla ilgili bir genelge çıktı. Bu genelge kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Niğde'de de ailelerimizin korunmasıyla ilgili bir kurul oluşturulacak. Aile toplumun temeli, aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Milli ve manevi değerlerimizin kuşaklara aktarılmasında aile çok önemli bir köprü. Bizler de bu anlamda aileyi çok önemli kurum olarak görüyoruz."