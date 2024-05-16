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        Altunhisar Kaymakamı Yiğit, Spor Sokağı'nı ziyaret etti

        Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurulan Spor Sokağı'ndaki etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:18
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        Altunhisar Kaymakamı Yiğit, Spor Sokağı'nı ziyaret etti
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        Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurulan Spor Sokağı'ndaki etkinliklere katıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Doygun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak ve ilçe protokol üyeleri, Spor Sokağı'nı gezdi.

        Futbol, voleybol, dart, masa tenisi, langırt, satranç gibi birçok sportif faaliyetin yer aldığı etkinlikte, Yiğit, dart ve masa tenisi oynayarak, herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.

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